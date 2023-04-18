Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:28, 18 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о поражающих элементах в сбитом в Донецке украинском дроне

Штаб теробороны ДНР: сбитый в Донецке дрон ВСУ был наполнен поражающими элементами

Фото: Telegram-канал «ШТАБ ТерО ДНР»

Внутри американского дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитого в Киевском районе Донецка, были найдены поражающие элементы. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

На опубликованных штабом фотографиях видны металлические поражающие детали, которыми был наполнен упавший летательный аппарат.

18 апреля ВСУ впервые ударили американским дроном-камикадзе по территории России. Беспилотник модели Switchblade пересек российскую границу в Белгородской области, но через 500 метров упал и взорвался.

21 марта в Крыму показали фотографии сбитого украинского дрона с наклейками в виде интернет-мемов. Один из летательных аппаратов был сбит над зданием техникума в Джанкое и, кроме взрывчатого вещества, был начинен поражающими элементами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Киану Ривз поцеловал возлюбленную на красной ковровой дорожке
Госдума приняла закон о пожизненном сроке за госизмену
Концерт Jah Khalib в Санкт-Петербурге отменили после требований депутата
Футболисты устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана
Власти Японии поборются с бюрократией с помощью ChatGPT
Москвичка вспомнила о самых ярких происшествиях в столичной алкогольной Яме
Британский экс-министр заявил о расколе в мире из-за позиции Запада по Украине
Арест американского журналиста Гершковича по делу о шпионаже признан законным
В ЛНР заработает мобильный интернет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.