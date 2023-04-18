В ДНР сообщили о поражающих элементах в сбитом в Донецке украинском дроне

Штаб теробороны ДНР: сбитый в Донецке дрон ВСУ был наполнен поражающими элементами

Внутри американского дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитого в Киевском районе Донецка, были найдены поражающие элементы. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

На опубликованных штабом фотографиях видны металлические поражающие детали, которыми был наполнен упавший летательный аппарат.

18 апреля ВСУ впервые ударили американским дроном-камикадзе по территории России. Беспилотник модели Switchblade пересек российскую границу в Белгородской области, но через 500 метров упал и взорвался.

21 марта в Крыму показали фотографии сбитого украинского дрона с наклейками в виде интернет-мемов. Один из летательных аппаратов был сбит над зданием техникума в Джанкое и, кроме взрывчатого вещества, был начинен поражающими элементами.