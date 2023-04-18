В Москве открыли центр ЭКМО для пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью

Ракова: в ИКБ №1 открыли центр ЭКМО для пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью

В инфекционной клинической больнице №1 (ИКБ №1) открылся Центр экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который поможет спасать пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью. Ранее там использовали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), возможности которых были ограничены для людей с инфекционными заболеваниями, находящихся в критическом состоянии. Новое оборудование позволит повысить шансы на успешное выздоровление пациентов даже в самых тяжелых случаях, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это первый московский инфекционный стационар, в котором заработала собственная постоянная программа ЭКМО, не связанная с пандемией. ЭКМО может понадобиться пациентам с тяжелыми формами дыхательной недостаточности, которые невозможно устранить другими методами лечения. Мы говорим о критических случаях, когда легкие так сильно повреждены инфекцией, что не справляются со своей функцией даже на аппарате ИВЛ. Подключение к ЭКМО позволяет имитировать происходящие в легких человека процессы и восстанавливать газообмен — одну из важнейших функций организма Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Во время работы ЭКМО кровь пациента собирается через крупную вену, проходит через оксигенатор с газовой смесью, где насыщается кислородом и избавляется от углекислого газа, а затем возвращается в организм через другую вену. Если человек сможет справиться с болезнью, в его легкие постепенно будет возвращаться функция газообмена. Таким образом, с помощью метода ЭКМО врачи могут выиграть дополнительное время, которое необходимо для восстановления легких.

Причиной развития дыхательной недостаточности, которая требует проведения ЭКМО, может стать пневмония, ассоциированная с различными вирусами или бактериями. Применение метода требует постоянного наблюдения за пациентом, круглосуточной лабораторной диагностики и серьезной подготовки персонала больницы, рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации ИКБ №1 Анатолий Щучко.

«Для внедрения этого метода требуются особые условия, — сказал он. — Например, необходимо круглосуточно выполнять лабораторные анализы, которые обычно не применяются в рутинной практике. Также нужна хорошая подготовка всех сотрудников отделения анестезиологии-реанимации и слаженная работа команды. Обучить только одного или двух докторов недостаточно, поскольку каждый сотрудник должен придерживаться единой тактики. На сегодняшний день в медучреждении созданы все условия для успешного применения метода вено-венозной экстракорпоральной мембранной оксигенации».

Вице-мэр Ракова отметила, что город принял решение запустить работу Центра до открытия новых корпусов ИКБ №1, чтобы иметь возможность оказать экстренную помощь тем людям, которым требуется подключение к ЭКМО прямо сейчас. В дальнейшем оборудование перевезут в новый комплекс.

Инфекционная клиническая больница №1 оказывает специализированную помощь пациентам с различными инфекционными заболеваниями. Отделение анестезиологии-реанимации ИКБ №1 имеет большой набор оборудования для экстракорпоральных технологий, что полностью покрывает потребности пациентов стационара во временной замене функций собственных органов, отметили в соцблоке правительства Москвы. Помимо нового специализированного центра ЭКМО здесь также доступно проведение заместительной почечной терапии. В настоящее время продолжается строительство нового комплекса инфекционной клинической больницы №1 из трех корпусов общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров, объединенных подземным пространством и надземными переходами. Для оснащения комплекса закуплена новейшая медтехника, включая аппараты КТ, МРТ, УЗИ, передвижные рентген-аппараты и другие, что позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к транспортировке пациентов в другие стационары.