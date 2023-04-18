Молодой лось попал в фотоловушку калининградского нацпарка

Фотоловушка в нацпарке «Куршская коса» засняла молодого лося

В калининградском нацпарке «Куршская коса» в объектив фотоловушки попал молодой лось. Видеозапись опубликована в Telegram-канале учреждения.

На кадрах видно, что лось что-то выискивает на земле возле фотоловушки и в ближайших кустах.

В нацпарке уточнили, что лося засняли в 20:00 и 21:00, но в конце весны и в начале лета его можно встретить и днем.

«В местах, где много людей, лоси нередко скрываются среди зарослей мелколесья, кустарников, в густых хвойных молодняках», — добавили в «Куршской косе».

Ранее стало известно, что в нацпарке «Зюрактуль» в Челябинской области фотоловушка засняла встречу белки и куницы. Первой на поляну пришла белка и начала искать что-то возле проталины. Позднее из-за деревьев вышла куница. Хищница наблюдала за тем, как белка изучает снег, и никак не выдавала себя. А вот белка заметила ее не сразу, и пошла в ее направлении. Осознав, кто перед ней, она стремительно побежала в противоположную сторону — куница последовала за ней.