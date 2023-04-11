Встреча белки и куницы в Челябинской области попала на видео

В челябинском нацпарке «Зюрактуль» в фотоловушку попали куница и белка

В нацпарке «Зюрактуль» в Челябинской области фотоловушка засняла встречу белки и куницы. Видеозапись опубликовало министерство экологии региона в своем Telegram-канале.

На записи видно, что первой на поляну пришла белка и начала искать что-то возле проталины. Позднее из-за деревьев вышла куница. Хищница наблюдала за тем, как белка изучает снег, и никак не выдавала себя. А вот белка заметила ее не сразу, и пошла в ее направлении. Осознав, кто перед ней, она стремительно побежала в противоположную сторону — куница последовала за ней, на этом запись закончилась.

«Куница, кажущаяся на первый взгляд довольно милым пушистым зверьком, будто играет в догонялки с не менее обаятельной красавицей-белкой. Однако последняя знает, как опасен этот хищник, пусть и небольшого размера», — пояснили в минэкологии.

Ранее сообщалось, что фотоловушка в нацпарке «Бузулукский бор» в Оренбургской области засняла ночные «забеги» двух зайцев. На записи видно, что они исследуют лесную территорию, а также бегают из стороны в сторону. В нацпарке объяснили, что так зайцы мастерски запутывают свои следы, чтобы обмануть хищных животных.