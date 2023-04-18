Россиянин зарезал мужа падчерицы из-за бытовой ссоры и получил 9,5 года колонии

В Хабаровске осудили на 9,5 года мужчину, зарезавшего супруга своей падчерицы из-за ссоры

В Хабаровске суд приговорил к 9,5 года лишения свободы 55-летнего местного жителя за убийство мужа падчерицы. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант жил в квартире дома на Трехгорной с супругой и ее дочерью с мужем. 27 декабря мужчины поссорились из-за бытового вопроса, и старший ударил оппонента ножом, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае 22-летний местный житель предстанет перед судом за убийство нового возлюбленного бывшей подруги и кражи.