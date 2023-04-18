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13:47, 18 апреля 2023Россия

Иностранцам помогут с документами в едином пункте отбора на контрактную службу

Военком Локтев: иностранцам не нужен военный билет для службы по контракту

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

В единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве могут обращаться как москвичи, так и жители других регионов и иностранные граждане. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев.

«Мы постарались сделать все максимально удобно, чтобы человек, приходя сюда, сразу мог получить ответы на все вопросы. В частности, к нам обращаются иностранцы, у которых может не хватать каких-то документов, мы стараемся оказать всю необходимую помощь и решить вопросы с оформлением документов, все разъясняем максимально подробно», — отметил он.

Локтев уточнил, что иностранным гражданам для заключения контракта не требуется военный билет. Необходимо только, чтобы кандидат находился на территории России на законном основании. При этом контракт может быть заключен на срок, превышающий срок действия имеющейся у него визы.

Единый пункт отбора на военную службу работает в Москве на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться все желающие поступить на службу. Узнать подробнее об условиях, положенных льготах и выплатах можно по телефону горячей линии 117.

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Варвара Кошечкина
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