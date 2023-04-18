Попавшей в работный дом россиянке предложили свободу в обмен на интим-услуги

Жительница Татарстана оказалась в рабстве с возможностью освободиться за интим

Жительница Татарстана попала в рабство с возможностью освободиться за интим-услуги. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, россиянка с ребенком оказалась на улице и увидела объявление о предоставлении жилья в обмен на работу. После того как женщина оказалась в работном доме, ее предупредили, что выйти из него она сможет не раньше чем через месяц.

После того как сотрудники организации запретили ей видеться с ребенком, она захотела порвать с благотворителями, но на этот раз один из кураторов сообщил ей, что оказаться на свободе она сможет лишь после того, как вступит в половую связь с ним и еще несколькими мужчинами.

Россиянка отказалась и в итоге смогла покинуть работный дом лишь после того, как ее ребенку потребовалась помощь врачей. Писать заявление на благотворителей она отказалась, так как не верит, что правоохранителям удастся привлечь администрацию работного дома к ответственности.

Ранее сообщалось, что в России детей продают в рабство за 300-500 тысяч рублей, а взрослые рабы могут быть еще дешевле. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители организаций, занимающихся проблемой рабства в стране.