Зеленский пригласил американского сенатора на Украину

Президент Зеленский пригласил спикера Конгресса США республиканца Маккарти на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В ходе беседы Зеленский поблагодарил американского сенатора за двухпартийную поддержку со стороны Конгресса, а также пригласил его приехать на Украину. Украинский лидер отметил, что сообщил Маккарти о ситуации в зоне боевых действий и потребностях Киева в новом оружии.

15 апреля стало известно, что США намерены направить Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки. Вашингтон планирует выделить помощь через механизмы Всемирного банка, сообщил Госдеп.

В Вашингтоне уточнили, что средства «наряду с поддержкой ЕС, Международного валютного фонда и других организаций» позволят украинским властям предоставлять «важнейшие услуги своим гражданам».