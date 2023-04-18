Daily Beast: Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты США в 2024 году

Американский рэпер Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты США в 2024 году. Такое предположение сделали журналисты Daily Beast.

Отмечается, что президентская кампания рэпера приостановлена уже ​​​​в течение нескольких месяцев на фоне распри между его помощниками, а также отсутствия интереса со стороны самого Уэста.

При этом отмечается, что музыкант почти не комментирует информацию о своем политическом будущем. Предполагается, что на данный момент он хочет сосредоточиться на своем браке с Бьянкой Цензори, бывшим дизайнером в компании Yeezy, а также на своей частной христианской школе Академии Донда (Donda Academy).

В июле 2020 года стало известно, что Уэст выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Приближенные к рэперу люди рассказали, что решение он принял из-за обострения психического расстройства.

В 2019 году рэпер, выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, говорил о намерении принять участие в президентских выборах в США в 2024 году. Тогда публика встретила его слова смехом.