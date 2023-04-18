Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 18 апреля 2023Россия

В России младенец насмерть обварился кипятком из электрочайника

В Иркутской области девятимесячный ребенок обварился кипятком из электрочайника и умер

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Иркутской области девятимесячный мальчик обварился кипятком и умер спустя несколько дней в больнице. О трагическом случае в Жигаловском районе сообщает региональный главк СК России во «ВКонтакте».

По версии следствия, 21-летняя мать оставила младенца без присмотра в кровати возле подоконника со стоявшим на нем электрочайником с горячей водой. Ребенок потянул на себя провод, что привело к опрокидыванию чайника в кровать.

После случившегося мальчика доставили госпитализировали с термическим ожогом 51 процента тела. Он скончался спустя шесть дней.

В отношении матери ребенка завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Похожий случай произошел в марте в Красноярском крае, где четырехлетний ребенок умер, опрокинув на себя чайник с кипятком. По данным МВД России, мать мальчика решила лечить ребенка сама и не обращалась за квалифицированной медицинской помощью. Кроме погибшего мальчика, в семье воспитываются еще трое детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Набиуллина заявила о работе над возвратом замороженных валютных резервов России
Описаны последствия утечки данных Пентагона для США
Житель Камчатки описал момент землетрясения
Москвичам рассказали о погоде на майские праздники
В России младенец насмерть обварился кипятком из электрочайника
Новый исторический байопик «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом покажут в России
Двое российских подростков избили прохожих из-за замечания и угнали их машину
Посол США прибыла в суд на заседание по делу Гершковича
В сети развеяли миф о «клубничном наркотике» для школьников
Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для модного журнала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.