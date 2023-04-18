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01:00, 18 апреля 2023Ценности

Тучная рэперша Lizzo снялась в бикини в бассейне

Американская тучная рэперша Lizzo снялась в бикини цвета фуксия в бассейне

Кадр: @lizzobeeating

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, поделилась с фанатами роликом в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя исполнительница снялась в бикини цвета фуксия в бассейне, демонстрируя фанатам свою фигуру на видео. На размещенных кадрах видно, что волосы знаменитости заплетены в косы, а на ее лице отсутствует макияж. Кроме того, тучная рэперша отказалась от каких-либо аксессуаров.

«Poolchella проходит отлично», — подписала она пост, ссылаясь на проходящий в штате Калифорния музыкальный фестиваль Coachella. Известно, что Lizzo решила не посещать данное мероприятие в текущем году.

Ранее в апреле популярная актриса и певица Холли Бэйли, которая исполнит роль Русалочки в новом фильме, поделилась откровенными кадрами в честь дня рождения. 23-летняя звезда опубликовала снимки, на которых она снялась в зеленом бикини с цветочным принтом и в широкополой соломенной шляпе.

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Карина Черных
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