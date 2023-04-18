Маликов заявил об опасности вхождения взрослых музыкантов в молодежную музыку

Дмитрий Маликов заявил, что взрослым артистам опасно входить в молодежную музыку

Российский певец Дмитрий Маликов заявил, что взрослым артистам опасно входить в молодежную музыку. Своим мнением он поделился в интервью с изданием «Звук Медиа».

Исполнитель поведал, что попытки звезд старшего возраста интегрироваться в сферу молодежного творчества выглядят неестественно и даже «фриково», а сблизить два поколения можно путем коллабораций.

«Надо искать, общаться, "оплодотворять" друг друга творческими идеями. Появляется много молодых исполнителей, я даже многих не знаю. А они отдаленно знают меня как человека, который снимается в рекламе "Озона". Но я не теряю надежды сделать песню, которая будет любима всеми поколениями», — подчеркнул музыкант.

Маликов также поделился планами о создании интернет-платформы, предназначенной для изучения классической музыки подрастающим поколением. Певец выразил уверенность в том, что к его мнению будет прислушиваться молодежь.

В конце марта американская актриса Дженнифер Энистон сообщила о негативной реакции современной молодежи на сериал «Друзья», в котором она сыграла одну из главных ролей.