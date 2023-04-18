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14:44, 18 апреля 2023Мир

Британский экс-министр заявил о расколе в мире из-за позиции Запада по Украине

Экс-глава МИД Британии: позиция Запада по конфликту на Украине привела к расколу в мире
Дэвид Милибэнд

Дэвид Милибэнд. Фото: Mike Segar / Reuters

Позиция Запада по конфликту на Украине объединила страны региона и в то же время привела к расколу в мире. Таким мнением в статье для журнала Foreign Affairs поделился бывший глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд.

«Война, безусловно, объединила Запад, но она спровоцировала раскол в мире. И этот раскол только углубится, если западные страны не смогут устранить его коренные причины», — полагает он.

Экс-министр заявил, что Запад критикуют за проявленную политику двойных стандартов. Несогласные с западными решениями указывают на войны, которые велись под руководством Вашингтона в Иране и Афганистане, и отмечают, что «Западом движет лицемерие, а не принципы».

Милибэнд отметил, что по сравнению с другими конфликтами Запад по-особенному отнесся к ситуации на Украине, проявив больше сострадания к ее жертвам. По мнению политика, ситуацию с расколом в мире можно исправить, изменив отношение к конфликту и начав бороться за верховенство закона и против безнаказанности, а не говорить о противопоставлении автократии демократии.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который может поспособствовать проведению переговоров между Россией и Украиной. Отмечалось, что, если все пойдет по плану, переговоры могут начаться уже летом.

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Варвара Кошечкина
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