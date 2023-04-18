«Ъ»: Минтрансу предложили отменить ограничения на провоз жидкостей на борту самолета

Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу отменить ограничения на провоз жидкостей на борту самолета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В организации отметили, что регулярно получают от пассажиров «справедливые обращения в части пересмотра данных правил», и призывают рассмотреть смягчение или полную отмену планки в 100 миллилитров.

Глава объединения Илья Зотов подтвердил отправку письма ведомству. По его словам, внесение поправок следует детально обсудить с экспертным отраслевым сообществом. Он сообщил, что подобные изменения в настоящее время прорабатываются в аэропортах Великобритании. Зотов добавил, что в аэропортах и авиакомпаниях неохотно обсуждают пересмотр правил.

В апреле 2022 года бортпроводница американских авиалиний назвала путешественникам хитрый способ обойти запрет на перевозку жидкостей в ручной клади. Стюардесса предложила туристам замораживать все жидкие средства, которые они хотят взять в самолет. По ее словам, когда ручная кладь будет проходить через сканеры, сотрудники аэропорта подумают, что это твердое тело, и пропустят багаж.