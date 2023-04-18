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11:45, 18 апреля 2023Ценности

Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для модного журнала

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для модного журнала Homme Girls

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер стала героиней откровенной фотосессии модного журнала Homme Girls. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания.

Знаменитость снялась для обложки в латексном лонгсливе и мини-юбке в пайетках с рюшами в сочетании с ботфортами на каблуках. В то же время на другом кадре предпринимательница позировала в прозрачном платье, надетом поверх черного нижнего белья. Вдобавок модель сфотографировали в облегающем комбинезоне и корсетном боди с легинсами.

Известно, что журнал поступил в продажу 4 мая, его стоимость составит 19 долларов (1549 рублей). Известно, что автором съемки выступил фотограф Илья Липкин. Помимо Дженнер, на страницах появятся такие манекенщицы, как Эмили Ратаковски, Палома Эльсессер, Кико Мидзухара, Алек Век и другие.

Ранее в апреле Кайли Дженнер обругали за пошлые фото во время Пасхи. 25-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в винтажном платье Jean Paul Gaultier облегающего кроя с декольте и прозрачной юбкой. Таким образом бизнесвумен поздравила поклонников с праздником.

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Майя Пономаренко
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