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01:03, 18 апреля 2023Мир

В Эстонии начались крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности

В Эстонии стартуют крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields 2023

Фото: Thomas Trutsche l/ PHOTOTHEK / Global Look Press

Во вторник в Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности под названием Locked Shields 2023 («Закрытые щиты»). В этом году в мероприятии принимают участие более трех тысяч человек из 38 стран, сообщает пресс-служба таллинского центра киберзащиты альянса.

«Таллинский центр киберзащиты НАТО (CCDCOE) с 18 по 21 апреля проводит крупнейшие в мире ежегодные учения по киберзащите Locked Shields 2023», — сказано в сообщении.

Учения проходят с 2010 года. По словам директора CCDCOE Марта Ноорма, в ходе мероприятий участники отрабатывать защиту национальных IT-систем и критической инфраструктуры от крупномасштабной кибератаки противника. Команды также займутся принятием тактических и стратегических решений по сотрудничеству в кризисной ситуации.

14 апреля стало известно, что в Эстонию прибыло подразделение из более чем 70 морских пехотинцев США. Как уточнялось, морпехи прилетели в страну, чтобы в течение ближайших четырех месяцев принимать участие в совместных тренировках с эстонскими военными и в масштабных учениях «Весенний шторм».

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Марина Совина
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