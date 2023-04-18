На Украине осудили бывшего замглавы полиции по делу о пожаре в Доме профсоюзов

Суд в Одессе осудил бывшего замглавы полиции по делу о пожаре в Доме профсоюзов на 15 лет

Приморский районный суд Одессы осудил на 15 лет бывшего замглавы полиции Дмитрия Фучеджи по делу о событиях 2 мая, закончившихся пожаром в Доме профсоюзов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«Фучеджи обвинили в организации массовых беспорядков и превышении служебных полномочий, что привело к трагичным событиям», — говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что бывший одесский полицейский принимал участие в гражданском движении «Антимайдан», участники которого «устраивали массовые правонарушения, применяли насилие и портили имущество».

Украинские власти объявили Дмитрия Фучеджи в розыск еще в мае 2014 года, но он покинул Украину.

В 2021 году украинские власти «во избежание провокаций» ввели «затяжной» комендантский час и лишили одесситов возможности почтить память жертв трагедии.

