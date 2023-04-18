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12:02, 18 апреля 2023Мир

Описаны последствия утечки данных Пентагона для США

Политолог Ордуханян счел незначительными последствия утечки данных Пентагона

Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Опубликованные секретные документы Пентагона не открыли миру практически ничего нового, потому значительные репутационные или другие последствия здесь маловероятны. Вместе с тем, любопытен сам факт произошедшей утечки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Мы не узнали ничего нового, губителен, пожалуй, сам факт этой утечки, который в какой-то степени отражает состояние института власти в США. А все остальное, может, и привнесет какую-то напряженность в президентскую гонку, но никаких открытий для общественности, граждан Америки не случилось», — считает политолог.

Ордуханян добавил, что, говоря об ущербе, люди полагают, что политические институты работают правильно и по закону. На деле же, по мнению политолога, этого нет, потому странными кажутся и разговоры о каких-то потерях.

Ну выяснили мы, что сын действующего президента Хантер Байден ворует деньги и передает отцу. Выяснили, что утекает секретная информация. Ну и что? Информация здесь не сыграет никакой роли, потому что все схвачено на всех уровнях власти, никто ничего не отдаст. Проблем в США намного больше, чем утечки, — заключил Ордуханян.

Ранее стало известно, что Пентагон приступил к проверке списков людей, которые получают рассылку секретной информации, после крупнейшей за последнее десятилетие утечки разведданных. Первые данные должны быть представлены через 45 дней.

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Варвара Кошечкина
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