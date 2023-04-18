Описаны последствия утечки данных Пентагона для США

Политолог Ордуханян счел незначительными последствия утечки данных Пентагона

Опубликованные секретные документы Пентагона не открыли миру практически ничего нового, потому значительные репутационные или другие последствия здесь маловероятны. Вместе с тем, любопытен сам факт произошедшей утечки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Мы не узнали ничего нового, губителен, пожалуй, сам факт этой утечки, который в какой-то степени отражает состояние института власти в США. А все остальное, может, и привнесет какую-то напряженность в президентскую гонку, но никаких открытий для общественности, граждан Америки не случилось», — считает политолог.

Ордуханян добавил, что, говоря об ущербе, люди полагают, что политические институты работают правильно и по закону. На деле же, по мнению политолога, этого нет, потому странными кажутся и разговоры о каких-то потерях.

Ну выяснили мы, что сын действующего президента Хантер Байден ворует деньги и передает отцу. Выяснили, что утекает секретная информация. Ну и что? Информация здесь не сыграет никакой роли, потому что все схвачено на всех уровнях власти, никто ничего не отдаст. Проблем в США намного больше, чем утечки, — заключил Ордуханян.

Ранее стало известно, что Пентагон приступил к проверке списков людей, которые получают рассылку секретной информации, после крупнейшей за последнее десятилетие утечки разведданных. Первые данные должны быть представлены через 45 дней.