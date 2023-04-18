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11:04, 18 апреля 2023Из жизни

Житель Китая выиграл годовой оплачиваемый отпуск и стал объектом зависти коллег

Today Online: мужчина поучаствовал в корпоративе и выиграл год оплачиваемого отпуска

Кадр: Mediacorp Pte

Житель китайского города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, стал объектом зависти со стороны коллег из-за того, что выиграл год оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает Today Online.

Компания, название которой не уточняется, проводила корпоратив, во время которого сотрудники участвовали в лотерее. Победители получили разные призы, в том числе дополнительные выходные и оплачиваемые дни отпуска. Главный приз предполагал получение годового оплачиваемого отпуска.

Глава компании пока не сообщил подробности использования приза. Он проконсультируется с обладателем главного приза, чтобы узнать, хочет ли он воспользоваться годовым отпуском или предпочтет обналичить свой приз.

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Сотрудница компании Чэнь рассказала, что это была первая за три года ежегодная встреча, так как предыдущие были отменены из-за COVID-19. Ее департамент занимался организацией лотереи, чтобы помочь сотрудникам снизить стресс от работы. В ходе розыгрыша сотрудники имели шанс получить не только призы, но и шуточные наказания. Наказания предполагали необходимость выпить специальный напиток домашнего приготовления или исполнить роль официанта.

Чэнь подчеркнула, что организаторы лотереи не ожидали, что кто-то из сотрудников выиграет главный приз. «Босс был поражен», — отметила она.

Новость об удачливом сотруднике стала вирусной в китайских соцсетях и вызвала бурное обсуждение. В комментариях пользователи соцсетей выразили мнение, что за время отсутствия сотрудник потеряет связь с компанией, а руководству придется нанять кого-то ему на замену. «Когда ты вернешься из отпуска, эта работа уже не будет твоей», — заявил один из пользователей. Авторы других комментариев заявили, что сотрудник за время отпуска пропустит возможные бонусы и повышения, которые могли бы повысить его зарплату, и отстанет в плане карьеры.

Еще один пользователь предположил, что такой длительный период оплачиваемого отпуска может быть предложен сотруднику просто как предлог для увольнения. Другие не увидели проблем в длительном отпуске. «Даже период отпуска все равно считается периодом наемной работы в резюме», — написал один из них. Он отметил, что воспользовался бы предложенным временем, чтобы организовать свой бизнес.

Ранее сообщалось, что в Великобритании одно из маркетинговых агентств предложило своим сотрудникам перейти на гибкий график работы с учетом дней, которые отводятся на похмелье. Таким образом работодатель планирует привлечь к сотрудничеству молодежь.

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Алиса Дмитриева
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