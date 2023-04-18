Житель Китая выиграл годовой оплачиваемый отпуск и стал объектом зависти коллег

Today Online: мужчина поучаствовал в корпоративе и выиграл год оплачиваемого отпуска

Житель китайского города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, стал объектом зависти со стороны коллег из-за того, что выиграл год оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает Today Online.

Компания, название которой не уточняется, проводила корпоратив, во время которого сотрудники участвовали в лотерее. Победители получили разные призы, в том числе дополнительные выходные и оплачиваемые дни отпуска. Главный приз предполагал получение годового оплачиваемого отпуска.

Глава компании пока не сообщил подробности использования приза. Он проконсультируется с обладателем главного приза, чтобы узнать, хочет ли он воспользоваться годовым отпуском или предпочтет обналичить свой приз.

Сотрудница компании Чэнь рассказала, что это была первая за три года ежегодная встреча, так как предыдущие были отменены из-за COVID-19. Ее департамент занимался организацией лотереи, чтобы помочь сотрудникам снизить стресс от работы. В ходе розыгрыша сотрудники имели шанс получить не только призы, но и шуточные наказания. Наказания предполагали необходимость выпить специальный напиток домашнего приготовления или исполнить роль официанта.

Чэнь подчеркнула, что организаторы лотереи не ожидали, что кто-то из сотрудников выиграет главный приз. «Босс был поражен», — отметила она.

Новость об удачливом сотруднике стала вирусной в китайских соцсетях и вызвала бурное обсуждение. В комментариях пользователи соцсетей выразили мнение, что за время отсутствия сотрудник потеряет связь с компанией, а руководству придется нанять кого-то ему на замену. «Когда ты вернешься из отпуска, эта работа уже не будет твоей», — заявил один из пользователей. Авторы других комментариев заявили, что сотрудник за время отпуска пропустит возможные бонусы и повышения, которые могли бы повысить его зарплату, и отстанет в плане карьеры.

Еще один пользователь предположил, что такой длительный период оплачиваемого отпуска может быть предложен сотруднику просто как предлог для увольнения. Другие не увидели проблем в длительном отпуске. «Даже период отпуска все равно считается периодом наемной работы в резюме», — написал один из них. Он отметил, что воспользовался бы предложенным временем, чтобы организовать свой бизнес.

Ранее сообщалось, что в Великобритании одно из маркетинговых агентств предложило своим сотрудникам перейти на гибкий график работы с учетом дней, которые отводятся на похмелье. Таким образом работодатель планирует привлечь к сотрудничеству молодежь.