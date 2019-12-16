В Англии сотрудникам разрешили брать «похмельные отгулы»

В Англии одно из маркетинговых агентств предложило своим сотрудникам перейти на гибкий график работы с учетом дней, которые отводятся на похмелье. Таким образом работодатель планирует привлечь к сотрудничеству молодежь, сообщает «Би-би-си».

По словам 19-летнего пиар-менеджера Элли (Ellie), ее работодатель предлагает гибкий график работы и неограниченное количество дней оплачиваемого отпуска. Кроме того, девушке разрешили брать так называемые «похмельные отгулы» и работать в эти дни из дома.

«Так сотрудникам не придется обманывать свое начальство. Но также во многих компаниях есть отгулы для работников с детьми, но не всегда есть для бездетных», — рассказала Элли.

Маркетинговое агентство, в котором работает девушка, находится на северо-западе Англии в городе Болтон. Основатель компании Клер Кромптон (Claire Crompton) таким образом хочет привлечь молодых и талантливых сотрудников. «Мы хотели предложить что-то молодым миллениалам, которые часто тусуются в будние дни в барах. Мои сотрудники могут забронировать "похмельный день заранее", если знают, что собираются гулять. В таком случае они работают из дома в своих пижамах», — поделилась Кромптон.

Она уверена, что такая возможность стимулирует развитие доверительных отношений в компании, а также мотивирует сотрудников посещать корпоративные мероприятия.

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