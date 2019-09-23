Лечение похмелья после мальчишника обошлось жениху в разы дороже свадьбы

Житель американского города Лавленд, штат Колорадо, получил счет на несколько тысяч долларов за лечение похмелья после мальчишника. Об этом сообщает сайт NPR.

30-летний Кэмерон Фишер (Cameron Fischer) проснулся с похмельем после празднования мальчишника перед своей свадьбой. Он чувствовал себя так плохо, что невеста заставила его пойти к врачу.

Американец обратился в ближайшее круглосуточное отделение неотложной помощи. Там не было пациентов, дежурили только врач и пара медсестер. Фишер рассказал им, что страдает от сильного похмелья, и пояснил, что обычно он редко употребляет алкоголь и не принимал наркотики.

Медсестра дала ему две дозы физраствора и дозу лекарства от тошноты. Также она взяла кровь на анализ. Спустя 45 минут Фишер вышел из отделения и чувствовал себя гораздо лучше.

Через несколько недель после свадьбы американец получил счет на 12,5 тысячи долларов (около 803 тысяч рублей). Эта сумма вдвое превысила расходы на свадьбу.

Фишер пожаловался на стоимость услуг, и ему снизили цену до 4,6 тысячи долларов (около 295 тысяч рублей). Страховка покрыла чуть меньше половины, и мужчине осталось заплатить около 2,5 тысячи долларов (около 160 тысяч рублей), но и эту сумму он не смог себе позволить. «Мальчишник вышел чересчур дорогим», — пошутил американец.

В марте сообщалось, что биолог из американского штата Флорида получила счет на 48,5 тысячи долларов (почти 3,2 миллиона рублей) за лечение от укуса бездомного кота. Выяснилось, что ей ввели дорогостоящее лекарство против бешенства.

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