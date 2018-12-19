Китаец пришел на простую операцию и переплатил за нее в сто раз

Жителю китайского города Таншань, провинция Хэбэй, пришлось заплатить за обрезание в сто раз больше, чем он рассчитывал. Об этом пишет The Straits Times.

Стоимость обрезания в частной клинике, куда обратился мужчина, составляла 800 юаней (7,7 тысячи рублей). После осмотра врач сообщил пациенту, что у него нашли три кисты, нуждающихся в удалении.

Мужчину тут же прооперировали и выставили ему счет на 80 тысяч юаней (773 тысячи рублей), в который, помимо платы за обрезание, были включены расходы на удаление цист.

Пострадавший пожаловался властям. После расследования частная клиника получила предупреждение. Кроме того, ее лишили лицензии и обязали выплатить штраф величиной 52 тысячи юаней (503 тысячи рублей).

В июле сообщалось, что в американском городе Бостон, штат Массачусетс, женщина, провалившаяся под платформу в метро и получившая тяжелую травму ноги, уговаривала собравшихся вокруг людей не вызывать скорую помощь, потому что у нее нет денег на лечение.

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