Женщина пережила нападение котенка и потратила на лечение десятки тысяч долларов

Биолог из американского штата Флорида получила счет на 48,5 тысячи долларов (почти 3,2 миллиона рублей) за лечение от укуса бездомного кота. Об этом сообщает информационный портал NPR.

Жаннет Паркер (Jeannette Parker) проезжала мимо национального парка Эверглейдс и заметила на дороге худого черного котенка. 44-летняя женщина пожалела бездомное существо и решила его покормить. Она нашла немного тунца в салоне автомобиля и протянула его коту. «Он вцепился зубами в мою кожу», — вспомнила американка.

Женщина обратилась в отделение скорой помощи из опасения, что агрессивный зверь мог заразить ее бешенством. Медики осмотрели пациентку, вкололи ей несколько препаратов и антибиотики и отправили домой. Позже Паркер получила счет за лечение и пришла в ужас от суммы, которую больница выставила за предоставленные услуги.

Выяснилось, что ей ввели дорогостоящее лекарство против бешенства. «Я слышала, что иммуноглобулин дорогой, но не думала, что настолько, — призналась биолог. — Я расстроилась, поэтому некоторое время просто держала все в себе. В результате я все же вернулась в больницу, чтобы убедиться, не произошла ли ошибка, но там мне сказали: "Здесь (в чеке — прим. «Ленты.ру») все верно"».

Спустя месяц после инцидента больница понизила цену на иммуноглобулин, однако представители центра отказались уменьшать сумму счета. Благодаря тому, что муж Паркер работал государственным служащим, его страховая компания покрыла часть стоимости лечения жены. После этого женщина выплатила оставшиеся 4,2 тысячи долларов (около 276 тысяч рублей).

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