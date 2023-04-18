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10:53, 18 апреля 2023Наука и техника

Движения жидкого ядра Земли связали с изменением скорости вращения планеты

«Газета.Ru»: движение вязкого ядра Земли связали с изменением скорости вращения планеты

Изображение: rangizzz / Shutterstock / Fotodom

Российские специалисты из Уральского федерального университета (УрФУ) в совместной работе с учеными из МГУ связали движения жидкого ядра Земли с изменением скорости вращения планеты. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В процессе исследования были проанализированы реакции вязкой жидкости ядра на случайные внешние воздействия. Всего изучались два вида течения: образующиеся при вращении только внутренней сферы и при вращении обеих сфер с одинаковыми скоростями, направленными в одну сторону.

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«Величина скорости вращения внутренней сферы подвергалась воздействию "белого" шума — случайных во времени отклонений угловой скорости вращения от средних значений. Расчеты показали, что отклик на шум (изменение параметров течения) зависит от того, как было образовано течение — вращением только внутренней сферы или вращением обеих сфер», — поделилась сотрудница УрФУ Мария Грицевич.

Полученные данные решили подтвердить в ходе дальнейших экспериментов Института механики МГУ. Предыдущие способы моделирования включали в себя учет только одного параметра вращения Земли (непосредственно по реальному времени), а в данном случае рассмотрели изменение скорости вращения еще и под воздействием случайных отклонений. Авторы пришли к выводу, что подобные изменения скорости могут провоцировать тектоническую активность, что вызывает землетрясения, извержения вулканов и цунами.

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Елена Апазиди
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