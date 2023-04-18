В России головную неатомную подводную лодку спишут из-за дорогого ремонта

ТАСС: головную неатомную подводную лодку «Санкт-Петербург» спишут из-за дорогого ремонта

Головную неатомную подводную лодку «Санкт-Петербург» планируют списать из-за дорогого ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и в военных структурах.

Собеседник агентства объяснил эти планы тем, что «ее модернизация очень затратна, а на эти средства можно построить новую лодку».

Другой источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России, добавил, что решение о списании подлодки уже принято.

Ранее российский «Адмирал Касатонов» завершил 420-дневный поход и прибыл в Североморск. 14-месячный переход назвали одним из самых продолжительных в современной истории ВМФ России. Дальний поход «Адмирала Касатонова» начался 23 января 2022 года — фрегат прошел более 66,5 тысячи морских миль.