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05:01, 18 апреля 2023Наука и техника

В России головную неатомную подводную лодку спишут из-за дорогого ремонта

ТАСС: головную неатомную подводную лодку «Санкт-Петербург» спишут из-за дорогого ремонта

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Головную неатомную подводную лодку «Санкт-Петербург» планируют списать из-за дорогого ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и в военных структурах.

Собеседник агентства объяснил эти планы тем, что «ее модернизация очень затратна, а на эти средства можно построить новую лодку».

Другой источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России, добавил, что решение о списании подлодки уже принято.

Ранее российский «Адмирал Касатонов» завершил 420-дневный поход и прибыл в Североморск. 14-месячный переход назвали одним из самых продолжительных в современной истории ВМФ России. Дальний поход «Адмирала Касатонова» начался 23 января 2022 года — фрегат прошел более 66,5 тысячи морских миль.

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Марина Совина
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