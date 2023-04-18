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11:51, 18 апреля 2023Россия

Двое российских подростков избили прохожих из-за замечания и угнали их машину

В Татарстане подростки избили прохожих из-за замечания и уехали на их машине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Татарстане подростки избили двух прохожих и уехали на их машине из-за сделанного замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, подростки попросили у младшеклассников ключ от двери футбольной калитки и пошли играть в футбол на поле школы. Мимо проезжали двое мужчин, которые сделали им замечание.

Подростки напали на мужчин и избили их, после чего уехали на их автомобиле Lada. Злоумышленников разыскивают сотрудники правоохранительных органов, подробности произошедшего выясняются.

Ранее в Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе толпа подростков избила мужчину, который сделал им замечание. Пятеро несовершеннолетних напали на россиянина у подъезда — они наносили удары по телу и голове.

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Анастасия Шейкина
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