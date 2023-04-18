В США подросток застрял внутри игрового автомата

ABC7: в Северной Каролине 13-летний подросток застрял внутри игрового автомата

В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, США, 13-летний мальчик застрял внутри игрового автомата. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Происшествие случилось 17 апреля в парке развлечений. По данным телеканала, подросток пытался украсть предметы из игрового автомата под названием Cosmic XL Bonus Game, однако попытка закончилась неудачей. Врачи достали школьника из аппарата и оказать ему первую помощь. После его отпустили домой.

Ранее сообщалось, что с городе Пудоже в Республике Карелия школьник спрыгнул с гаража и застрял в сугробе. Мальчик оказался между зданием и припаркованной рядом машиной, его ноги попали под автомобиль. Прибывшие на место пожарные достали мальчика из сугроба с помощью гидравлического инструмента.