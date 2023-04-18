Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:05, 18 апреля 2023Мир

В США подросток застрял внутри игрового автомата

ABC7: в Северной Каролине 13-летний подросток застрял внутри игрового автомата

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, США, 13-летний мальчик застрял внутри игрового автомата. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Происшествие случилось 17 апреля в парке развлечений. По данным телеканала, подросток пытался украсть предметы из игрового автомата под названием Cosmic XL Bonus Game, однако попытка закончилась неудачей. Врачи достали школьника из аппарата и оказать ему первую помощь. После его отпустили домой.

Ранее сообщалось, что с городе Пудоже в Республике Карелия школьник спрыгнул с гаража и застрял в сугробе. Мальчик оказался между зданием и припаркованной рядом машиной, его ноги попали под автомобиль. Прибывшие на место пожарные достали мальчика из сугроба с помощью гидравлического инструмента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины
Польский министр признал «фиаско» переговоров с Украиной
В российском регионе загорелся фанерный завод
В МИД России обвинили Запад в милитаризации информпространства
Польский офицер осудил ВСУ за неумелое управление танками
Маск заявил о недоверии к интернету
Дело скопинского маньяка передали в суд
В США подросток застрял внутри игрового автомата
39-летняя певица Алсу раскрыла свой секрет красоты
Назван способ быстро и эффективно снять стресс при помощи секса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.