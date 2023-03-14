Российский школьник спрыгнул с крыши гаража и застрял в сугробе

В Карелии 10-летний школьник спрыгнул с крыши гаража и застрял в сугробе

В городе Пудоже в Республике Карелия школьник спрыгнул с гаража и застрял в сугробе. Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит».

13 марта 10-летний россиянин решил спрыгнуть в снег с крыши гаража на улице Ленина. Мальчик приземлился в глубокий сугроб и застрял между зданием и припаркованной рядом машиной, его ноги попали под автомобиль.

Очевидцы произошедшего не смогли вытащить ребенка и вызвали спасателей. Прибывшие на место пожарные достали мальчика из сугроба с помощью гидравлического инструмента. Школьника осмотрели и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии десятилетний мальчик залез в вырытую в сугробе нору и застрял. Спасателей вызвала прохожая, ребенка вытащили из снега и госпитализировали с переохлаждением.