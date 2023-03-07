В России десятилетний мальчик залез в сугроб и застрял

В Удмуртии спасатели вытащили застрявшего в сугробе десятилетнего мальчика

Ижевские спасатели освободили застрявшего в сугробе десятилетнего мальчика. По словам ребенка, в таком положении он пробыл «очень долго», сообщается в Telegram-канале управления МЧС России по Удмуртии.

Ребенок рассказал, что по пути домой он увидел нору, вырытую в большом сугробе. Он признался, что захотел проверить глубину лаза, забрался в него и застрял. Прибывшие на место спасатели увидели ноги заползшего в сугроб школьника.

С экстренными службами связалась прохожая, которая услышала раздававшийся на улице детский плач. Мальчика вытащили и госпитализировали с переохлаждением. Ледяной лаз обрушили.

Также во вторник, 7 марта, в Башкирии школьника засыпало снегом при обрушении необорудованной снежной горки. Ребенка вытащили из завалов очевидцы, после чего мальчика госпитализировали. Состояние ребенка удовлетворительное.

Ранее в марте в Иванове спасатели освободили застрявшую в казане годовалую девочку. Незадолго до этого в Иркутской области четырехлетний мальчик запутался в бельевой веревке, спасти его не удалось.