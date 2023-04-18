Жена Погребняка купила квартиру в Дубае

Жена футболиста Погребняка Мария рассказала, что купила квартиру в Дубае

Жена российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, что приобрела квартиру в Дубае (ОАЭ). Новостью об этом она поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Погребняк отметила, что купила квартиру с инвестиционной целью в новом районе Dubai Creek Harbour, однако не стала уточнять ее стоимость. Она добавила, что сможет получить ключи от объекта лишь в 2027 году. В дальнейшем блогер планирует сдавать и перепродавать квартиру с большой прибылью. Погребняк рассчитывает, что благодаря тому, что в 2027 году в эмирате Рас-Аль-Хайма неподалеку от Дубая откроется самое большое казино в мире, цены на недвижимость там взлетят за счет притока богачей. «Идеальный, идеальный проект. Инвестиция — топ», — оценила покупку Мария, воспользовавшаяся услугами брокера по недвижимости.

Погребняк продемонстрировала подписчикам, как будет выглядеть ее новое жилье. В нем есть гостиная, совмещенная с кухней, гардеробная, спальня с собственной ванной комнатой, а также дополнительная ванная, предназначенная для гостей. Среди особенностей объекта — витражные панорамные окна, наличие встроенной кухни, шкафов в гардеробной зоне, а также трехметровых потолков. Площадь квартиры — 70 квадратных метров.

Погребняк призналась, что к ней еще не пришло осознание произошедших событий. «Принимаю поздравления в комментариях», — подписала она одну из публикаций.

Ранее известная российская телеведущая Ксения Бородина рассказала, что купила недвижимость в Дубае в качестве вложения средств. Она указала, что приобретение квартиры не означает, что она собирается переезжать в ОАЭ.