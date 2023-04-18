Признанный иноагентом певец пообещал передать Украине деньги от концерта в США

Признанный иноагентом певец Покровский пообещал передать Украине деньги от концерта в США

Певец, лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан Минюстом РФ иноагентом) пообещал передать Украине деньги от проведения концерта в США. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист запланировал выступить со своей группой в Нью-Йорке 29 сентября. Он рассказал, что назвал мероприятие «Шоу иноагента», а также анонсировал скидки украинским беженцам.

Покровский сообщил об открытии продаж на концерт, который состоится в «насиженном и уютном месте» The Cutting Room. Перед этим пройдет Meet&Greet — встреча с музыкантом перед концертом.

31 марта Минюст России включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» музыканта Максима Покровского, политика Сергея Бойко, журналиста Георгия Чентемирова, проект «Теплица социальных технологий», общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», а также объединение «Настоящая Россия».

