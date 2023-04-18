Российский сенатор назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова

Пушков назвал мирную инициативу Макрона по Украине игрой в слова и иллюзией

План президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта между Россией и Украиной является игрой слов и попыткой остаться заметным в мировой политике, заявил глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, нет никакой реальной «ставки Макрона на мирные соглашения». Он назвал это иллюзией. «Это игра в слова и в мирные инициативы, чтобы оставаться на поверхности мировой политики и быть в ней заметным», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что в плане Макрона нет понятий «отказ от помощи Украине» или «учет реалий». «Как и игра в "стратегическую автономию", эта "мирная инициатива" вряд ли будет иметь продолжение», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.