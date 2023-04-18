Путин проведет заседание Совета по госполитике в сфере защиты семьи и детей

«Ведомости»: Путин проведет заседание Совета по госполитике в сфере защиты семьи и детей

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 апреля проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации главы государства источники.

По их информации, темой мероприятия будет роль педагога и наставника в воспитании подрастающего поколения. Проведение заседание подтвердила газете сенатор Лилия Гумерова, являющаяся ответственным секретарем президентского совета.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос изданию о том, планируется ли такое мероприятие у Путина.

Ранее Песков сообщил, что подготовка к следующему ежегодному посланию Владимира Путина Федеральному собранию еще не начиналась. Он также не уточнил, идет ли на данный момент подготовка к еще одному ежегодному мероприятию — прямой линии с президентом.

