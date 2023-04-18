Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:37, 18 апреля 2023Культура

Вышел трейлер ремейка «Гостьи из будущего»

Опубликован трейлер ремейка «Гостьи из будущего» с Хабенским, Петровым и Юрой Борисовым

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фантастического фильма «Сто лет тому вперед» — ремейка «Гостьи из будущего». Видеоролик вышел на YouTube.

В картине, снятой по одноименной повести Кира Булычева, появятся актеры Александр Петров, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Федор Бондарчук и Виктория Исакова.

Школьника из Москвы Колю Герасимова сыграл Марк Эйдельштейн, известный по сериалу «Монастырь», а Алису Селезневу — актриса Дарья Верещагина. По сюжету ленты Герасимов и Селезнева живут в Москве, но девушка — на сто лет позже. Героям предстоит встретиться, чтобы сразиться со злом и решить судьбу Вселенной.

Постановщиком фильма выступил Александр Андрющенко («Чики», «Лед 2»). В настоящий момент проект находится на стадии постпродакшена. Премьера запланирована на 28 декабря 2023 года.

Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали появившиеся данные о «второй волне» мобилизации
В России высказались об идее лишения гражданства по рождению
Российского слесаря осудят за попытку заживо сжечь бывшую жену и троих детей
Жильцы треснувшего дома оказались вынуждены ходить по квартирам в куртках
Турист выпил 22 шота подряд и умер в польском стриптиз-клубе
Названы лидеры мирового рынка смартфонов
Опровергнута версия о давлении на присяжных по делу врачей о смерти младенца
Волкановски высказался о возможности проведения реванша с Махачевым
Названа новая тактика атакующих Россию иностранных хакеров
Блогерша показала неожиданные последствия увеличения губ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.