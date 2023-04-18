Вышел трейлер ремейка «Гостьи из будущего»

Опубликован трейлер ремейка «Гостьи из будущего» с Хабенским, Петровым и Юрой Борисовым

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фантастического фильма «Сто лет тому вперед» — ремейка «Гостьи из будущего». Видеоролик вышел на YouTube.

В картине, снятой по одноименной повести Кира Булычева, появятся актеры Александр Петров, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Федор Бондарчук и Виктория Исакова.

Школьника из Москвы Колю Герасимова сыграл Марк Эйдельштейн, известный по сериалу «Монастырь», а Алису Селезневу — актриса Дарья Верещагина. По сюжету ленты Герасимов и Селезнева живут в Москве, но девушка — на сто лет позже. Героям предстоит встретиться, чтобы сразиться со злом и решить судьбу Вселенной.

Постановщиком фильма выступил Александр Андрющенко («Чики», «Лед 2»). В настоящий момент проект находится на стадии постпродакшена. Премьера запланирована на 28 декабря 2023 года.

