Россиянина осудили на 14 лет за нападение на сожительницу и убийство ее друга

Под Астраханью дали 14 лет мужчине, напавшему на знакомую и забившему до смерти ее друга

В Астраханской области суд приговорил к 14 годам лишения свободы 43-летнего местного жителя за нападение на 44-летнюю сожительницу и убийство ее 41-летнего знакомого. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство и об убийстве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 13 декабря 2022 года фигурант вернулся домой и увидел там подругу в компании мужчины. Из-за чувства ревности он схватил колун и ударил женщину. Затем он начал избивать ее кавалера, нанеся смертельные ранения. Отмечается, что потерпевшей удалось выжить, так как она выбежала из комнаты и спряталась у соседей.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде пенсионеру дали 16 лет за попытку застрелить соседа из-за участка.