В России высказались об идее лишения гражданства по рождению

Депутат Драпеко: лишать гражданства России по рождению нельзя по действующей Конституции

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказалась об идее лишения гражданства по рождению. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметила, что по действующей Конституции РФ лишить гражданства человека, рожденного в России, нельзя.

18 апреля Госдума одобрила ряд поправок к проекту закона «О гражданстве Российской Федерации», направленных на лишение россиян приобретенного гражданства.

Одна из поправок дополняет указанный в 24-й статье законопроекта список преступлений, за которые можно лишиться приобретенного гражданства: публичные призывы к экстремизму, вооруженный мятеж, а также покушение на жизнь государственного или общественного деятеля.

Также планируется дополнить статью 22 законопроекта, в которой указаны основания для прекращения гражданства. В ней предлагается прописать возможность лишать приобретенного гражданства за действия, которые создают угрозу национальной безопасности России.

Я поддерживаю лишение приобретенного гражданства. Потому что человек, который приехал в Россию и попросил гражданство, давал клятву верности нашей стране Елена Драпеко депутат Госдумы

«Человек рожденный в России такой клятвы не давал. И я считаю, что отвечать за свои действия, если он нарушит закон, он должен внутри страны. Не надо давать ему право убыть куда-то в связи с лишением его гражданства», — добавила Драпеко.

При этом депутат отметила, что тех граждан, которые покинули Россию и наносят из-за рубежа вред стране, наверное, можно было бы лишить гражданства.

«Но для этого надо будет поменять Конституцию Российской Федерации», — заключила парламентарий.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства всех, кто не встает, когда звучит гимн России.

Аксенов также посоветовал россиянам, которые не согласны с проводимой спецоперацией на Украине и плохо относятся к своей стране, покинуть родину.