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01:51, 16 марта 2023Россия

Аксенов предложил несогласным со спецоперацией россиянам уехать из страны

Глава Крыма Аксенов предложил не поддерживающим спецоперацию россиянам уехать из страны

Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал россиянам, которые не согласны с проводимой спецоперацией на Украине и плохо относятся к своей стране, покинуть родину. По его словам, споры и амбиции в сложный для России период неуместны.

«Я считаю, что все споры и все амбиции в момент, когда Родина противостоит самому злу, должны уйти в прошлое. Если личные амбиции мешают общему делу, надо их засунуть куда подальше», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

По его словам, боевые действия закончатся победой России, в итоге, справедливость восторжествует. Глава Крыма также подчеркнул, что люди, не поддерживающие Вооруженные силы России в спецоперации, не должны оставаться в стране.

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«Реагировать на явных врагов надо. Если не нравится Россия, некомфортно – откажись от всех мер поддержки, сдай паспорт, (возьми) гражданство другой страны, это справедливо», — резюмировал Аксенов.

Он отметил, что при возвращении домой из другой страны никто из этих людей не будет работать на страну.

14 марта глава Крыма предложил изменить федеральное законодательство таким образом, чтобы выступающие против России люди покинули территорию страны. По мнению Аксенова, давать зарабатывать в России «врагам страны, которые финансируют военные действия против нее — аморально».

В этот же день политик заявил, что Киев может устроить на территории Крыма провокации к годовщине вхождения полуострова в состав России. По его словам, украинские власти попробуют организовать «какую-то гадость к 18 марта».

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Марина Совина
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