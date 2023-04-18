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14:51, 18 апреля 2023Моя страна

Российский город посетит единственный в мире песочный театр

В Киров в мае с двумя спектаклями приедет Московский «Театр на песке»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жители и гости Кирова в начале мая смогут увидеть спектакли «Царевна-лягушка» и «Помню» единственного в мире театра на песке. Как уточняется на сайте правительства Кировской области, артисты выступят на сцене «Театра на Спасской» 4 и 5 мая.

В пресс-службе отметили, что Московский «Театр на песке» был основан в 2019 году. Ставя спектакли, артисты театра совмещают музыкальную импровизацию с радиотеатром и песочной стихией под руководством лауреата многочисленных международных конкурсов песочной анимации Екатерины Шеффер.

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Варвара Кошечкина
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