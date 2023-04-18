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13:24, 18 апреля 2023Моя страна

В Нальчике начался сезон тюльпанов

В Нальчике, Кабардино-Балкария, в клумбах и скверах массово расцвели тюльпаны

Фото: Justin Ha / Unsplash

В Нальчике, Кабардино-Балкария, массово расцвели тюльпаны. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Известно, что всего начавшийся сезон упомянутых цветов длится около месяца. На размещенных кадрах видно, что бутоны распустились на площадях столицы республики, а также в парках, скверах и других оживленных местах города. Отмечается, что ответственность за высадку растений несут сотрудники «Горзеленхоза».

Согласно материалу, садоводы изучают актуальные тенденции в озеленении и начинают продумывать узоры клумб еще осенью.
Специалисты еженедельно очищают места посадок от сорняков, поливают цветы и регулярно корректируют рисунок композиций. По словам озеленителей, большие физические вложения компенсируется восторженными отзывами жителей.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии на территории этнохотона «Адык — страна Бумба» пройдет культурно-этнографический фестиваль «Гимн тюльпанов».

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Майя Пономаренко
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