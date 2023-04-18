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13:15, 18 апреля 2023Россия

В Госдуме отреагировали на планы G7 контролировать поставки оружия России

Депутат Чепа: санкционная политика Запада привела к кризисам в своих странах

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Страны «Большой семерки» (G7) предпринимают меры по усилению контроля над соблюдением ограничений против России, так как санкционная политика оказалась безуспешной и им необходимо оправдывать свое политическое присутствие. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее министры иностранных дел стран G7 заявили об усилении координации для пресечения поставок оружия в Россию третьими сторонами. Дипломаты призвали партнеров Москвы перестать оказывать помощь России «или понести суровую плату».

«Они говорят не только о вооружении, они говорят обо всех санкционных товарах, они более широко рассматривают возможности и попытки защиты своей санкционной политики, безуспешность которой привела к глубоким экономическим кризисам внутри своих стран, что, естественно, вызывает неудовольствие простых граждан, и им надо неким образом оправдывать свое политическое присутствие, когда рейтинги многих из них катастрофически падают», — отреагировал Чепа.

Поэтому в рамках какой-то общей стратегии, они предпринимают такие шаги, потому что все остальные пакеты санкций оказались неуспешными и не привели к результатам, которых они ожидали

Алексей Чепадепутат Госдумы

Ранее сообщалось, что в ходе сессии, посвященной ситуации вокруг Украины, главы МИД «Большой семерки» приняли решение сохранить санкции против России, усилить контроль над их соблюдением, а также условились продолжать оказывать помощь Киеву и укреплять сотрудничество в целях борьбы с уклонением от антироссийских санкций.

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Варвара Кошечкина
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