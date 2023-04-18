Генсек НАТО заявил о наличии неверных данных в слитых секретных документах США

Генсек НАТО Столтенберг: в слитых в сеть секретных документах США есть неверные данные

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в слитых ранее в сеть секретных документах Минобороны США имеются неверные данные. При этом он подчеркнул, что несмотря на утечку альянс не намерен менять свою политику в отношении Украины, сообщает телеканал CNN.

«Мы все видели, что некоторые из этих утекших данных некорректны и ими манипулируют», — заявил Столтенберг.

По его словам, данная утечка никак не должна сказаться на политике, которую союзники по НАТО проводят в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство приступило к проверке списков людей, которые получают рассылку секретной информации, после крупнейшей за последнее десятилетие утечки разведданных. Первые выводы по результатам анализа утечки, проведенного Минобороны, должны быть представлены через 45 дней, добавила она.