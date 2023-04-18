Помощника прокурора заподозрили в интимной близости с осужденной за помощь в УДО

На Урале помощник прокурора занимался оральным сексом с осужденной, обещая ей помочь с УДО

В Нижнем Тагиле помощника прокурора по надзору за исправительными учреждениями заподозрили в интимной близости с заключенной из колонии №6. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает E1.RU со ссылкой на источник.

По его данным, в начале 2023 года мужчина приехал к осужденной из-за жалобы. Затем он стал навещать девушку все чаще и чаще. Сотрудники колонии на Урале отметили, что помощник прокурора приезжал к ним почти каждую неделю. Тогда силовики решили понаблюдать за действиями фигуранта и поставили прослушку. Выяснилось, что осужденная занималась с сотрудником прокуратуры оральным сексом.

Девушку допросили, и она подтвердила подозрения, добавив, что мужчина пообещал ей помочь в условно-досрочном освобождении (УДО) за секс-услуги. В отношении сотрудника проводится проверка. Заключенная не писала заявления на помощника прокурора, их контакт был добровольным, однако проверка может найти в действиях фигуранта понуждение к действиям сексуального характера или аморальное поведение.

Ранее стало известно, что суд во Владивостоке приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего помощника прокурора Приморского края Дамира Ниязова, обещавшего за материальное вознаграждение помочь с условно-досрочным освобождением (УДО).