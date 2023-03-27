Обещавшему помочь с УДО за взятку экс-помощнику прокурора вынесли приговор

«Ъ»: обещавшего помочь с УДО за взятку экс-помощника прокурора Приморья осудили на 8 лет

Ленинский районный суд во Владивостоке приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего помощника прокурора Приморского края Дамира Ниязова, обещавшего за материальное вознаграждение помочь с условно-досрочным освобождением (УДО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Отбывать наказание экс-помощник будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года Дамир Ниязов, на тот момент еще действующий помощник прокурора, пообещал одному осужденному за мошенничество помочь с условно-досрочным освобождением (УДО). Ниязов запросил полтора миллиона рублей за свои услуги. Посредниками выступили бывший сотрудник органов прокуратуры Антон Чубенко и адвокат Виталий Хандобин.

При этом Ниязов на руки деньги так и не получил, поскольку адвоката задержали на месте преступления сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

