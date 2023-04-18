Российские войска нанесли групповой удар по ВСУ в районе Северска

Бигма: ВС России нанесли у Северска групповой удар по ВСУ расчетами РСЗО «Град» и «Ураган»

Российские войска нанесли групповой удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

По его словам, групповой удар был нанесен по живой силе и военной технике артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа.

Также бомбардировочная авиация Южного военного округа ВС России нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки. Украинские силы понесли потери в живой силе и военной технике.

Кроме того, крупнокалиберная артиллерия нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации ВСУ в районах Новомихайловки, Марьинки, Карловки, на авдеевском и марьинском направлениях.

Ранее Иван Бигма рассказал, что российские военные на донецком направлении уничтожили пункты временной дислокации иностранного легиона и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли удар по двум опорным пунктам украинских солдат.

