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11:30, 18 апреля 2023Бывший СССР

Глава офиса Зеленского обсудил ситуацию на фронте с помощником президента США

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил ситуацию на фронте с помощником президента США
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом украинский чиновник сообщил в Telegram.

«Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию на фронте», — говорится в публикации.

Уточняется, что стороны договорились о дальнейшей координации в вопросе предоставления помощи по безопасности Украине. Кроме того, Ермак и Салливан обсудили дальнейшие шаги в указанном направлении.

Ранее Зеленский пожаловался на задержки в поставках вооружения от государств Запада. Президент обратил внимание, что это ведет к потерям в украинской армии. Как утверждает политик, 21 апреля состоится очередная встреча в «формате Рамштайн» по поводу военной помощи Киеву. Украина, заявил он, ожидает «основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя».

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Кристина Есикова
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