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21:11, 18 апреля 2023Забота о себе

Косметолог оценила пользу зубной пасты для борьбы с прыщами

Косметолог Мартынова: скрабы из соды и лимонной кислоты разрушают защитный барьер кожи

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Скрабы на основе соды и лимонной кислоты небезопасны для здоровья кожи и могут заметно ухудшить ее состояние, предупредили косметологи Ксения Мартынова и Анна Айдарова. О вреде некоторых других народных методов ухода за эпидермисом они рассказали в беседе с «Газетой.Ru».

Агрессивное воздействие пищевой соды и лимонного сока на кожу разрушает ее защитный барьер, приводит к появлению пигментных пятен, воспалениям и шелушениям, объяснила Мартынова. Ее коллега, Анна Айдарова, оценила пользу народного совета подсушивать прыщи зубной пастой и сочла его небезопасным.

В состав зубной пасты действительно входят подсушивающие ингредиенты: пищевая сода, перекись водорода, спирт, ментол и цинк. Но я не рекомендую заниматься самолечением, можно сделать себе только хуже. Тем более, что сейчас есть множество косметических процедур, которые намного полезнее и эффективнее, чем «бабушкины» методы

Анна Айдарова косметолог

Также, по словам Мартыновой, обладателям чувствительной кожи и страдающим куперозом и розацеа лучше отказаться от идеи протирать лицо кубиками льда, чтобы не спровоцировать обострение уже имеющихся проблем.

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Помимо этого специалистки призвали не использовать жирные сливки для ухода за нежной кожей век, так как этот способ приводит к отекам и закупорке пор.

Ранее российский дерматолог Варвара Ильина раскрыла секреты красивой кожи. В частности, специалистка призвала отказаться от скрабов с абразивными частицами и средств для умывания с агрессивным составом.

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Наталья Обрядина
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