Косметолог оценила пользу зубной пасты для борьбы с прыщами

Косметолог Мартынова: скрабы из соды и лимонной кислоты разрушают защитный барьер кожи

Скрабы на основе соды и лимонной кислоты небезопасны для здоровья кожи и могут заметно ухудшить ее состояние, предупредили косметологи Ксения Мартынова и Анна Айдарова. О вреде некоторых других народных методов ухода за эпидермисом они рассказали в беседе с «Газетой.Ru».

Агрессивное воздействие пищевой соды и лимонного сока на кожу разрушает ее защитный барьер, приводит к появлению пигментных пятен, воспалениям и шелушениям, объяснила Мартынова. Ее коллега, Анна Айдарова, оценила пользу народного совета подсушивать прыщи зубной пастой и сочла его небезопасным.

В состав зубной пасты действительно входят подсушивающие ингредиенты: пищевая сода, перекись водорода, спирт, ментол и цинк. Но я не рекомендую заниматься самолечением, можно сделать себе только хуже. Тем более, что сейчас есть множество косметических процедур, которые намного полезнее и эффективнее, чем «бабушкины» методы Анна Айдарова косметолог

Также, по словам Мартыновой, обладателям чувствительной кожи и страдающим куперозом и розацеа лучше отказаться от идеи протирать лицо кубиками льда, чтобы не спровоцировать обострение уже имеющихся проблем.

Помимо этого специалистки призвали не использовать жирные сливки для ухода за нежной кожей век, так как этот способ приводит к отекам и закупорке пор.

Ранее российский дерматолог Варвара Ильина раскрыла секреты красивой кожи. В частности, специалистка призвала отказаться от скрабов с абразивными частицами и средств для умывания с агрессивным составом.