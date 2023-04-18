В США рассказали о поисках иностранного следа в утечке данных Пентагона

Politico: следователи США изучают возможное участие других стран в сливе данных Пентагона

Американские следователи пытаются выяснить, был ли у военнослужащего США Джека Тейшейры, обвиняемого в организации утечки секретных материалов Пентагона, связи с какими-либо иностранными лицами или правительствами. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования.

Источники утверждают, что Белый дом и правоохранительные органы ищут любые контакты Тейшейры с иностранцами, чтобы понять мотивы и цели, стоящие за предполагаемым сливом секретных разведывательных данных в сеть. При этом на сегодняшний день нет бесспорных доказательств того, что Тейшейра имел такие связи и был участником спланированной иностранной операции.

«Мы до сих пор не знаем, с кем общался этот молодой человек за пределами сервера Discord и были ли у него какие-либо другие намерения для слива информации помимо желания произвести впечатление на друзей», — рассказал неназванный сотрудник американской разведки.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что обвиняемый Тейшейра не мог иметь доступ к настолько засекреченной информации, публикацию которой ему инкриминируют. Как правило, для этого нужно пройти через специальные курсы, лишь после которых военные получают обычный допуск к секретной информации.