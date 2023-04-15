Экс-разведчик США усомнился в официальной версии Пентагона об утечках

Экс-разведчик США Шаффер усомнился в версии Пентагона по утечкам об Украине

Рядовой ВВС первого класса Джек Тейшейра, которого обвиняют в утечке секретных материалов Пентагона, не мог иметь доступ к настолько засекреченной информации. В официальной версии Вашингтона по утечкам усомнился бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер, об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Этого не может быть. Получение совершенно секретного допуска SCI занимает годы, этот парень еще не прожил достаточно долго, чтобы получить допуск TS/SCI», — сказал разведчик.

Американец вспомнил, как он, будучи лейтенантом в 20 лет, прошел через специальные курсы и только потом получил обычный допуск к засекреченной информации.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

13 апреля арестовали подозреваемого в утечке 21-летнего рядового ВВС первого класса Джека Тейшера. Ему предъявили два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов. Американец был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные.