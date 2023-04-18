Избитая в Турции россиянка пожаловалась на безразличие руководства отеля

TourDom: избитая в отеле Антальи россиянка заявила о безразличии его руководства

Российская туристка, избитая в спа-центре пятизвездочного отеля Gloria Serenity в турецкой Анталье, пожаловалась на безразличие со стороны его руководства. Об этом пишет портал TourDom.

Девушка утверждает, что была избита неизвестным мужчиной в хаммаме гостиницы. Она не стала вызывать полицию, поскольку этого не рекомендовали делать сотрудники отеля. Они сообщили россиянке, что в этом нет смысла, так как в спа-центре не установлены камеры видеонаблюдения.

Отдыхающая также заявила, что покинула отель спустя два дня с момента инцидента, а до этого просила администрацию разместить в ее номере прилетевшую в Турцию мать. Девушка надеялась, что руководство гостиницы пойдет ей навстречу, так как она постоянный клиент, но ей отказали в просьбе

Туристка подчеркнула, что взяла на себя все расходы по переезду в другое место и по перелету ее семьи в Турцию. Россиянка также добавила, что никто в отеле не поинтересовался ее здоровьем, хотя она рассчитывала на поддержку в сложившейся ситуации.

Ранее в апреле стало известно, что российскую туристку избили в спа-центре пятизвездочного турецкого отеля из-за национальности. Сообщалось, что на жительницу Москвы якобы напал немец. Он плеснул ей в лицо кипятком из миски, а затем несколько раз ударил по лицу.

