В России захотели освободить от транспортного налога одну категорию граждан

В Госдуме разработали законопроект об освобождении участников СВО от транспортного налога

Депутаты Госдумы разработали законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от транспортного налога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию законопроекта.

По данным агентства, работу над документом вели члены фракции «Справедливой России».

Согласно разработанным поправкам в Налоговый кодекс, участники СВО могут не платить за легковые машины мощностью до 150 лошадиных сил включительно, а также моторные лодки с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно и мотоциклы мощностью до 35 лошадиных сил включительно. Если же у участника СВО есть трое и более детей, то от налога он будет освобожден в независимости от мощности транспорта.

Разработанный документ направлен на отзыв в правительство.

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